В Белом доме отмечают, что остаются в "регулярном контакте" с украинскими официальными лицами в вопросе потребностей страны.

В Белом доме заявляют, что США, вероятно, вскоре объявят о еще одном пакете помощи Украине в сфере безопасности.

Как пишет СNN, об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Оливия Далтон. "Я ожидаю, что мы вскоре объявим о дополнительной поддержке безопасности", - сказала Далтон журналистам. Отвечая на вопрос о том, пришлют ли США самолеты F-16 в Украину, Далтон повторила комментарий президента Джо Байдена в понедельник и напомнила о миллиардах долларов помощи, оказанной до сих пор.

Далтон также подчеркнула, что США остаются в "постоянном контакте" с украинскими официальными лицами относительно нужд страны.

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Помощь Украине от союзников

Как сообщал УНИАН, накануне президент США Джо Байден коротко ответил "нет" на вопрос о возможности поставки самолетов-истребителей F-16 для Украины, но никаких других деталей не добавил. Ранее в Белом доме заявляли, что обсуждают вопрос о поставках дополнительных вооружений для Украины, в том числе истребителей F-16.

25 января президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине, в частности США предоставляют Украине 31 танк Abrams. Он приветствовал решение Германии поставлять Украине танки Leopard 2.

В тот же день правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило реэкспорт другим странам.

Сегодня, 31 января, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находясь с визитом в Вашингтоне, заявил, что западным союзникам нужно как можно быстрее предоставить Украине все необходимое оружие чтобы победить в войне с Россией уже в этом году. Он отметил, что хочет донести в Вашингтоне, что нет никакой причины откладывать помощь.

По словам Джонсона, он восхищается тем, что делает администрация президента США Джо Байдена, которая потратила 23 млрд долларов только на военную помощь Украине. В то же время он повторил свой призыв о том, что безопасность Украины должна быть гарантирована так же, как и для стран НАТО.

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