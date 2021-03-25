Во время визита в Ватикан глава правительства поговорил с понтификом, в частности, о кризисе в системе здравоохранения и ситуации на востоке Украины.

В четверг, 25 марта, Папа Франциск принял на аудиенции в Апостольском дворце в Ватикане премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. При этом визит главы Кабмина не анонсировался: на сайте правительства не было упоминаний о запланированной встрече.

Читайте такжеПапа Римский сравнил расизм с вирусомВо время разговора Франциск и Шмыгаль подтвердили добрые двусторонние отношения между Святым Престолом и Украиной, а также обратили особое внимание на "некоторые актуальные вопросы двустороннего интереса" и на различные темы, касающиеся жизни и деятельности Католической церкви в Украине, пишет Vatican News.

Кроме того, говорили и о кризисе в системе здравоохранения и ситуации на востоке Украины. В частности, стороны выразили надежду, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам, которые будут способствовать мирному решению конфликта.

Глава правительства Украины и Папа Франциск разговаривали примерно пол часа, а после разговора обменялись подарками. Понтифик подарил премьеру бронзовую композицию "Наполним руки другими руками", что, как отмечается, является отсылкой к ценности братства и солидарности.

Также от Папы Римского украинский политик получил специальные издания его энциклик и других документов, в частности, нынешнее послание на Всемирный день мира и Документ об общечеловеческом братстве.

Денис Шмыгаль в свою очередь подарил Папе факсимильное издание "Венского Октоиха" и репродукцию скульптуры "Горькая память детства", установленной в Национальном музее Голодомора-геноцида в Киеве, а также книгу Рафаэля Лемкина "Советский геноцид в Украине".

После посещения Папы глава украинского Кабмина встретился с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином, которого сопроводил архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по связям с государствами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова