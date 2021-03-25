В четверг, 25 марта, Папа Франциск принял на аудиенции в Апостольском дворце в Ватикане премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. При этом визит главы Кабмина не анонсировался: на сайте правительства не было упоминаний о запланированной встрече.
Читайте такжеПапа Римский сравнил расизм с вирусомВо время разговора Франциск и Шмыгаль подтвердили добрые двусторонние отношения между Святым Престолом и Украиной, а также обратили особое внимание на "некоторые актуальные вопросы двустороннего интереса" и на различные темы, касающиеся жизни и деятельности Католической церкви в Украине, пишет Vatican News.
Кроме того, говорили и о кризисе в системе здравоохранения и ситуации на востоке Украины. В частности, стороны выразили надежду, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам, которые будут способствовать мирному решению конфликта.
Глава правительства Украины и Папа Франциск разговаривали примерно пол часа, а после разговора обменялись подарками. Понтифик подарил премьеру бронзовую композицию "Наполним руки другими руками", что, как отмечается, является отсылкой к ценности братства и солидарности.
Также от Папы Римского украинский политик получил специальные издания его энциклик и других документов, в частности, нынешнее послание на Всемирный день мира и Документ об общечеловеческом братстве.
Денис Шмыгаль в свою очередь подарил Папе факсимильное издание "Венского Октоиха" и репродукцию скульптуры "Горькая память детства", установленной в Национальном музее Голодомора-геноцида в Киеве, а также книгу Рафаэля Лемкина "Советский геноцид в Украине".
После посещения Папы глава украинского Кабмина встретился с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином, которого сопроводил архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по связям с государствами.
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