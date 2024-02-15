Если мы посмотрим комментарии Китая, которые были сделаны относительно войны в Украине, то четко увидим, кроме призыва к переговорам и к диалогу, еще другую вещь: что США и страны Запада должны перестать "подливать масла в огонь" и перестать поставлять оружие Украине. То есть, это продолжение той риторики, которую они проводят с первого дня.

Мы должны понимать, что все мирные инициативы и призывы Китая, касающиеся российско-украинской войны, близки к позиции России

Путин и российские власти в своих интервью регулярно обвиняют Запад в том, что они поставляют оружие Украине, и для них вариант, чтобы поставки прекратились. Тогда, мол, Украина сама по себе сдастся. Не такая ли позиция у Китая? Она тоже примерно такая.

Видео дня

Получается, что Китай видит, что почва для переговоров - это не давление на Россию, о котором его просят. Китай этого не приемлет. Наоборот, в КНР считают, что когда у Украины заберут оружие, когда оно перестанет сопротивляться, тогда будет очень хорошее поле для переговоров. Возможно, на таком этапе и Китай видит себя в роли переговорщика.

Относительно возвращения к выполнению минских договоренностей, если действительно предлагается возможность возвращения Украины в Минск, это, вероятно, свидетельствует о том, что китайская дипломатия не следит за событиями

Нам предлагают вариант, который предусматривает, что Украина будет связана договоренностями, которые априори не будут выполняться и которые априори не выполняются.

А заявления о поддержке суверенитета и территориальной целостности (Украины) являются общими и не подкреплены практическими действиями Китая. Он каждый раз по-своему все трактует. Однако в случае с Украиной Китай обязательно добавляет, что для войны есть какие-то исторические основания. И так же РФ говорит о возвращении территорий времен Российской империи или Советского Союза.

Даже в своей мирной инициативе Китай первым пунктом поставил суверенитет и территориальную целостность всех государств, а вторым пунктом предусмотрен учет опасений безопасности всех государств

И это причина номер два, которую РФ использует для обоснования начала войны, говоря, что ей угрожало НАТО. Китай делает вид, что он уверовал в такую причину и параллельно озвучивает российские нарративы.

Мы должны понимать, что Китай не на нашей стороне. И чем дальше затягивается война, тем больше видно (в том или ином месте) "уши" Китая, который поддерживает Россию. Видим, что и китайская пропаганда, и экономическая сторона, и дипломатическая работают на Россию, на ее поддержку. То есть, сейчас усилия Китая направлены на то, чтобы РФ не потерпела поражения в войне.

Наталья Бутырская, эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики