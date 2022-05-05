По словам премьер-министра Санны Марин, Украина получит от Финляндии также военную технику.

Финляндия выделит 70 млн евро помощи Украине и поможет военной техникой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин во время выступления на международной донорской конференции в Варшаве, посвященной Украине.

"Сейчас мы готовим дополнительный взнос, чтобы покрыть текущие потребности и помочь с реконструкцией. Вклад, требующий одобрения парламента, составит около 70 млн евро. Также мы приняли сегодня решение отправить дополнительную военную технику Украине", - отметила премьер-министр Финляндии.

Как сообщал УНИАН, президент Финляндии Саули Ниинистьо 19 апреля по предложению правительства принял решение о направлении в Украину дополнительной военной помощи. Однако тогда не сообщалось о содержании помощи, способах доставки и сроках.

После начала российского вторжения в Украину правительство Финляндии отказалось от давней политики не поставлять оружие в зоны боевых действий и решило оказать Украине оборонительную поддержку.

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