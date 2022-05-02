МИДы Дании и Швеции вызвали послов РФ.

Российский разведывательный самолет АН-30 нарушил воздушные границы Дании и Швеции. Министерства иностранных дел стран вызвали послов РФ в Копенгагене и Стокгольме.

Об этом в Twitter сообщил датский министр иностранных дел Йеппе Кофод, ссылаясь на "новое нарушение Россией воздушных границ Дании".

Согласно официальному заявлению, российский самолет вошел в воздушное пространство Дании в пятницу вечером к востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море, а затем переместился в воздушное пространство Швеции.

"Российский посол вызван завтра в министерство иностранных дел", - написал Йеппе Кофод.

Кофод добавил, что это "совершенно неприемлемо и особенно тревожно в нынешней ситуации", имея в виду вторжение России в Украину и растущую напряженность в отношениях Москвы с НАТО, членом которой является Дания.

Министерство иностранных дел Швеции также сообщило о вызове российского посла в Стокгольме.

"Существуют установленные процедуры для такого рода случаев. В частности, речь идет о вызове представителя причастной страны в министерство иностранных дел", - говорится в его сообщении.

Отметим, что Россия выступает против вступления Швеции в НАТО.

Дания является членом НАТО - в отличие от Швеции, где ведутся дебаты о вступлении в Североатлантический альянс.

Россия уже дала понять, что Швеция и Финляндия, которая также рассматривает возможность вступления в НАТО, должны подумать о последствиях такого шага для двусторонних отношений и общей архитектуры безопасности Европы.

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