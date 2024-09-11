Кроме того, Британия в настоящее время ускоряет поставки Украине ракет для противовоздушной обороны.

Великобритания ежегодно будет предоставлять Украине 3 млрд фунтов на военную помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Лемми сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Я горжусь обязательством премьер-министра Стармера предоставлять 3 млрд на военную помощь ежегодно, которые нужны в вашей борьбе", - сказал Лемми.

Видео дня

Также он подтвердил, что Великобритания будет выделять Украине помощь на 600 млн фунтов, в том числе 242 млн фунтов на гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности, а также на поддержку реформ и восстановление.

Кроме того, Лемми подчеркнул, что Британия сейчас ускоряет военные поставки Украине, в частности, ракет для противовоздушной обороны, оборудования для истребителей F-16, самоходных артиллерийских установок AS-90, военных лодок, морского вооружения.

"Мы также направим Украине дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, десятки тысяч дополнительных артиллерийских снарядов и больше бронетранспортеров до конца года", - подчеркнул Лемми.

Визит зарубежных чиновников в Киев

Сегодня в Киев прибыли государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Запланирована была их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими министрами для обсуждения поддержки Украины в войне против РФ.

По данным некоторых СМИ Блинкен и Лемми во время визита могут объявить о предоставлении разрешения Вооруженным силам Украины бить по РФ дальнобойным оружием.

Вас также могут заинтересовать новости: