Лидеры внешнеполитических ведомств США и Британии посетят с визитом столицу Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время совместного визита в Киев могут объявить о предоставлении разрешения Вооруженным силам Украины бить по РФ дальнобойным оружием. Об этом в своем Twitter сообщила корреспондент Axios Джулигрейс Бруфке.

Она, в частности, сослалась на свой разговор с председателем Палаты представителей по иностранным делам Майклом МакКолом.

"(Он) сказал: "Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать им, что они позволят им (ударить по России с помощью ATACMS)", - написала Бруфке. Видео дня

Разрешение Украине бить дальнобойным оружием по РФ - последние новости

Президент США Джо Байден намерен в пятницу, 13 сентября, обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины бить по РФ дальнобойным оружием. Об этом во время совместной пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лемми сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он также анонсировал совместный с Лемми визит в Киев на этой неделе. По словам Блинкена, США и Великобритания едины в необходимости борьбы с влиянием Ирана на Ближнем Востоке и в Украине.

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