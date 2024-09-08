Осталось не так много стран, которые имеют эти самолеты и хотя бы в теории могли бы передать их Украине.

Украина уже начала получать от союзников самолеты F-16, но пока их недостаточно для значительного усиления украинской авиации. Поэтому самолеты "Варшавского договора", такие как МиГ-29, Су-27, Су-25, для Украины остаются все еще актуальными, о чем свидетельствует факт недавнего запроса по передаче дополнительных МиГ-29 от Польши.

Эксперты Defence Express проанализировали, какие страны еще имеют такие самолеты, и насколько сложно может быть получить такую авиатехнику.

Прежде всего, отмечают эксперты, стоит "вынести за скобки" страны Европы и постсоветского пространства. В первом случае можно говорить только о Польше и Болгарии как потенциальных "донорах" МиГ-29, которые однако пока не спешат "делиться", а во втором случае - слишком сильный фактор влияния Кремля.

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Также большое количество МиГ-29 имеет Индия, и значительный флот Су-27 есть у Китая, однако понятно, что вероятность получения самолетов от этих двух стран можно даже не рассматривать

"При выборке вариантов следует учесть, какие страны имеют прямую ориентацию на Россию или Китай, или как минимум прямо или косвенно артикулировали свое нежелание оказывать военную помощь Украине. Еще также можно взять поправку и на страны, которые демонстрируют постепенную переориентацию в плане оборонного сотрудничества со странами Запада", - отмечают эксперты.

Учитывая все эти факторы, эксперты оставили только три страны, которые теоретически могли бы дать самолеты для Украины:

Малайзия - восемь МиГ-29, вероятно на хранении;

- восемь МиГ-29, вероятно на хранении; Перу - 19 истребителей МиГ-29 (и "бонусом" 14 штурмовиков Су-25 на хранении);

- 19 истребителей МиГ-29 (и "бонусом" 14 штурмовиков Су-25 на хранении); Ангола - шесть Су-27 (и 10 штурмовиков Су-25 на хранении).

"Перечень довольно ограниченный, его доступность может быть ограничена активным противодействием агентуры РФ. Но в ходе полномасштабной войны РФ против Украины в плане оружия для нашей страны не раз возникали довольно сногсшибательные истории, поэтому в данном случае никакие варианты "списывать со счетов" не стоит", - отмечают в Defence Express.

Польша может передать Украине самолеты МиГ-29

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Польша могла бы помочь Украине в двух вопросах. Он проводил с президентом и премьером страны переговоры о передаче МиГ-29, которые хорошо знакомы украинским военным.

В то же время польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что Польша могла бы передать Украине свои многоцелевые истребители МиГ-29 только после усиления собственных Воздушных сил новыми самолетами. Страна заказала у Соединенных Штатов Америки F-35, однако получит первые истребители не ранее 2026 года.

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