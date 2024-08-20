РФ использует безумный пропагандистский ресурс за рубежом, подчеркнул президент Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание "министерства украинского единства".

Об этом глава государства заявил в Днепре во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа". "Мы должны модернизировать наши государственные институты так, чтобы они отвечали современной задаче объединения всех украинцев вокруг Украины, вокруг защиты Украины, вокруг укрепления наших позиций в мире. Считаю, что для этого мы должны усилить наше институциональное присутствие в странах-партнерах", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что это будет сделано двумя путями. Один из этих путей - это создание "министерства украинского единства". "Готовим запуск новой институции, которая обеспечит достаточную силу глобального украинского единства. Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации - все это будет сферой ответственности новой институции. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. Прежде всего, за рубежом", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что Россия использует огромный пропагандистский ресурс за рубежом, в частности, направленный на украинцев. "Мы видим, как многие аспекты духовной независимости нашего народа не урегулированы и как Россия использует собственные церковные структуры для агентурной работы и сеяния расколов. Также видим, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от нашего государства. И это принципиально новая задача для Украины - раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за рубежом", - сообщил президент.

Он считает, что одна только система МИД Украины с этим не справится. "Потому что речь идет о миллионах наших украинцев. Будет неправильным и просто ожидать реализации соответствующих задач от различных министерств и ведомств. Нужна организация, которая будет вести другие государственные институты к определенным целям. В ближайшее время представим все детали", - подчеркнул Зеленский.

Еще одним путем усиления институционального присутствия Украины в странах-партнерах президент назвал принятие решения об открытии новых консульств Украины за рубежом, в частности, в Польше, Германии, Болгарии, Италии, Чехии, Словакии, Франции. "Где-то дополнительные, где-то первые в истории, но это очень важно - там, где есть присутствие украинцев, там, где украинские сообщества требуют большего внимания", - добавил глава государства.

Интересные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, некоторые украинцы, которые из-за вторжения РФ были вынуждены выехать за границу, в частности, в США, мечтают о возвращении домой. Они не могут привыкнуть и очень страдают из-за ностальгии.

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