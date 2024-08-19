Президент проинформировал об очередном пополнении обменного фонда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ достигают поставленных целей в рамках операции в Курской области России.

В своем Telegram-канале он сообщил о новом докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что речь шла о ситуации на фронте и мерах ее контроля.

"Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта", - отметил он. Видео дня

Президент добавил, что Украина работает над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте.

"Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства", - заявил Зеленский.

Кроме того, сообщил глава государства, с Сырским они обсудили и некоторые аспекты нашей ракетной программы: "Спасибо всем, кто работает для Украины именно в этом - в разработке и производстве ракет".

Операция ВСУ в Курской области

Ранее сенатор-демократ Марк Келли высказал мнение, что курская операция ВСУ может изменить ход российско-украинской войны.

Отмечается, что в начале полномасштабной войны в 2022 году существовали опасения, что если Украина и ее союзники распространят войну на территорию России, то это вызовет региональный или глобальный конфликт. Однако война зашла в тупик, по крайней мере до того момента, как ВСУ вторглись в Курскую область.

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