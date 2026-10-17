В Польше раскрыли, сколько потратили на Starlink для Украины

Как стало известно, Варшава профинансировала закупку почти 30 тысяч терминалов Starlink.

Польша с 2022 года потратила более 480 млн злотых (ориентировочно 121 млн долл.) на терминалы и абонплату за спутниковую связь Starlink для Украины. До конца года на это пойдет еще более 100 млн злотых (около 25 млн долл.), сообщила польская газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что Польша с 2022 года профинансировала закупку почти 30 тысяч терминалов Starlink для Украины и до сих пор оплачивает абонентскую плату за значительную часть из них.

По данным Министерства цифровизации Польши, в 2022 и 2023 годах Варшава направила на эти цели 202,3 млн злотых. В 2024 году расходы составили 120,5 млн злотых, в 2025 году – 132,7 млн, а с начала 2026 года – 25,5 млн злотых. Действующее соглашение на 143,3 млн злотых рассчитано до конца декабря 2026 года.

Видео дня

На данный момент соглашений на следующие годы не подписано, однако, как отметили в газете, это не означает, что Польша не продолжит финансировать этот проект. Данное решение будет приниматься на правительственном уровне. В издании предполагают, что польское государство и в следующем году будет вносить абонентскую плату за Starlink для гражданских абонентов в Украине.

Starlink в Украине – главные новости

В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink в Украине. Тогда сообщалось, что распоряжение об ограничении работы спутниковой системы Starshield, которую Украина использует для связи на передовой и управления беспилотниками, поступило из Белого дома.

Инцидент с ограничением скорости Starshield привел к тому, что Силы обороны Украины утратили важнейшее преимущество на фронте, и баланс сил сместился в пользу противника.

При этом в Вашингтоне отрицали, что они ограничили Украине работу Starlink и передачу разведывательных данных. Президент Дональд Трамп тогда заявил, что он якобы лично проверил ситуацию утром и получил заверения, что спутниковая связь работает в обычном режиме.

Вас также могут заинтересовать новости: