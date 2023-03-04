Министр также рассказала о соотношении регистрации соответствующих заявок среди населения Украины - пока что преимущество у женщин.

Украина преодолела кризисный порог по количеству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): по состоянию на март 2023 года зарегистрировано более 5 миллионов соответствующих заявок.

Еще столько же украинцев нашли убежище за пределами государства, заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на заседании Конгресса региональных и местных властей при президенте Украины.

"По состоянию на сегодня у нас уже зарегистрировано почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. А фактическое количество - 7 миллионов. В то же время временное убежище за пределами Украины нашли более 5 миллионов украинцев", - подчеркнула она.

По ее словам, среди ВПЛ женщины составляют 60%, 25% - дети, 25% пенсионеры и почти 200 тысяч – люди с инвалидностью.

Верещук отметила, что в течение 2022 года приоритетом было кризисное реагирование – эвакуация и первичная помощь, в частности, вопросы жилья, предоставление предметов первой необходимости.

"На сегодняшний день ситуация с внутренним перемещением стабилизирована. Все процессы носят контролируемый характер. В 2023 году наши приоритеты меняются – в этом году нашими приоритетами является временная интеграция наших переселенцев в принимающих общинах. А также постепенная подготовка к возвращению к местам постоянного проживания", - сообщила Верещук.

По ее словам, правительство разработало новую Стратегию государственной политики внутреннего перемещения до 2025 года.

Верещук сообщила, что на сегодняшний день акцент делается на временной интеграции в принимающей общине, в частности трудоустройства.

"У нас 66% внутренних переселенцев не имеют работы. Среди них 70% – женщины", - сказала она.

По ее словам, в этом году правительство планирует выдать микрогрантов уже на 1,8 млрд гривен для решения вопроса о трудоустройстве ВПЛ.

Выплаты для ВПЛ в Украине - сколько дают и кто может получить помощь

Напомним, что 1 января 2023 года украинцам напомнили о порядке выплат для граждан, которые зарегистрированы в Украине и за ее пределами в качестве ВПЛ. В Кабмине уточнили, что заявки продлеваются автоматически, а ежемесячное пособие украинцев составляет 2 тысячи гривен. Для детей и лиц с инвалидностью денежная помощь несколько выше - на уровне 3 тысяч гривен.

На данный момент справку ВПЛ можно получить через приложение "Дия" и через местные органы соцзащиты.

На получение пособия могут рассчитывать несколько категорий граждан: которые выехали или проживают на территориях с активными боевыми действиями; лица, дома которых разрушила армия РФ (те, кто успел подать заявку до 20 мая 2022 года) при наличии соответствующей справки про поврежденное имущество, а также лица, которые переехали с временно оккупированных территорий после 24 февраля 2022 года.

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