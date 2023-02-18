На это уже направлено 5,5 млрд гривен.

Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) поступят в ближайшее время. На это в Министерстве социальной политики уже выделили 5,5 миллиарда гривен.

Такой информацией поделился пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на официальной странице на Facebook. В сообщении сказано, что на горячие линии ведомства поступали многочисленные обращения насчет задержки выплат внутренне перемещенным лицам. Вице-премьер Ирина Верещук отправила запрос в Минсоцполитики насчет выделения средств на эту цель. Она получила ответ, что на выплаты уже направили 5,5 миллиарда гривен.

Одновременно в Государственной казначейской службе заявили о приоритете в финансировании первоочередных соцвыплат. Однако средства для ВПО тоже поступят в ближайшее время. В дальнейшем вся информация о выплатах для внутренне перемещенных лиц, поступающая от Минсоцполитики, будет публиковаться на сайте Министерства реинтеграции.

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Внутренне перемещенные лица в Украине: последняя информация

Как сообщили в Министерстве реинтеграции, по состоянию на конец января на учете состояло около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Выплаты для них продлеваются автоматически.

Денежная помощь от государства составляет: 3 тысячи грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи грн для остальных.

Кабмин в середине января продлил выплаты работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. На это выделили 308 миллионов грн из бюджета.

Верещук считает, что новой массовой волны беженцев в западные области Украины не будет. Однако плановая эвакуация из прифронтовых регионов продолжается.

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