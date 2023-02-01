В Министерстве реинтеграции рассказали, сколько в Украине зарегистрировано внутренне перемещенных лиц и кто имеет право на выплаты.
Как сообщили в ведомстве, по состоянию на конец января на учете состоит около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Выплаты денежной помощи им продлеваются автоматически.
"Обращаем внимание, что в этом году указанным лицам автоматически продлеваются выплаты ежемесячной денежной помощи от государства: 3 тысячи грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи грн для всех других лиц", - говорится в сообщении.
В Минреинтеграции напомнили, что право на получение пособия на проживание имеют следующие категории граждан:
- лица, которые выехали из населенных пунктов, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ;
- лица, которые имеют непригодное для проживания или разрушенное жилье и подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь, в том числе через портал "Дія";
- лица, которые имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных агрессией РФ;
- лица, которые получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;
- лица, которые повторно переместились с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.
"Получить справку ВПЛ и подать заявление на выплату денежной помощи на проживание можно с помощью приложения "Дія". Также внутренне перемещенные лица могут обращаться в органы соцзащиты населения, в ЦПАУ или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета", - добавили в министерстве.
Внутренне перемещенные лица в Украине
Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабной войны миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и стали вынужденными переселенцами. Чтобы помочь людям, государство осуществляет выплаты ВПО. Ежемесячная денежная помощь составляет 2000 гривен для здоровых взрослых людей, и 3000 гривен на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.
В 2023 году продолжат ВПО автоматически будут получать пособие на проживание. В Минреинтеграции отметили, что для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние, ведь помощь не зависит от получаемого дохода и является бессрочной.
Кроме этого, чтобы стимулировать бизнес активнее привлекать на свои предприятия внутренне перемещенных лиц, Кабинет Министров увеличил сумму компенсации, которую работодатели получают за трудоустройство ВПО.