В Украине воплотили уже более 300 стандартов НАТО, которые касаются вопросов управления, планирования и подготовки.

Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но политическое решение должен принять Альянс.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью Радио Свобода.

По его словам, в Украине воплотили уже более 300 стандартов НАТО, которые касаются вопросов управления, планирования и подготовки.

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"Да все, чего угодно. В вопросах применения. То есть мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему личному мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать", - сказал Залужный.

В частности он рассказал, что в соответствии со стандартами НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего, начальника Генштаба и командующего ООС.

"И все эти разделенные должности – это как раз следствие движения в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Поэтому должности разделились. Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ", – сказал Залужный.

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Автор: Александр Топчий