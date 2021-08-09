Командующим Воздушных Сил назначен генерал-майор Николай Олещук, командующим Десантно-штурмовых войск – полковник Максим Миргородский.

Во время посещения острова Змеиный президент Владимир Зеленский представил новоназначенных командующих в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский заслушал доклад командующего Военно-Морских Сил ВСУ о морской ситуации в зоне ответственности.

Он также представил генералов и офицеров, назначенных на руководящие должности в ВСУ.

"Моими указами назначены на должности: командующего Воздушных Сил – генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовых войск – полковник Максим Миргородский", – сказал Зеленский.

Как рассказал глава государства, полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он – первый участник войны на востоке Украины, который стал полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

"Также я согласовал, и приказом министра обороны назначен на должности: командующего оперативного командования "Юг" – генерал-майор Андрей Ковальчук, командующего оперативного командования "Восток" – генерал-майор Олег Микац, командующего оперативного командования "Запад" – полковник Сергей Литвинов, заместителя начальника Генерального штаба – полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, самое главное, что есть сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

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Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Смена руководства ВСУ

В конце июля президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего операцией Объединенных сил. Соответственно с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Сергей Шаптала был назначен начальником Генерального штаба ВСУ, Александр Павлюк - командующим операцией Объединенных сил.

Также с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины ушел Руслан Хомчак. Его заменил командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный.

Автор: Светлана Закелова