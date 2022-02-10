В январе произошла самая масштабная кибератака на украинские сайты. В СНБО подозревали Россию.

Сенаторы США рассматривают возможность введения сокрушительных санкций против России, предусмотренных на случай полномасштабного вторжения, если случится новая кибератака ФСБ против Украины.

Об этом сообщает Politico.

Некоторые законодатели настаивают на внесении кибератаки в перечень причин, которые приведут к санкциям против РФ еще до ее вторжения в Украину.

Сейчас эти предложения на рассмотрении, рассказал в интервью ведущий демократ Сената Боб Менендес.

Впрочем, в Вашингтоне не хотят разглашать детали этих переговоров.

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Пакет санкций Менендеса призван стать компромиссом между различными вариантами подходов к наказанию россиян на случай их вторжения в Украину.

Республиканцы настаивают на немедленных санкциях против Кремля, тогда как демократы говорят о необходимости сдерживающего фактора для противодействия агрессии России.

Но все стороны соглашаются, что кибератаки требуют немедленного ответа.

Речь идет также о предложениях сенаторов помочь Киеву усовершенствовать киберзащиту. Но есть пределы того, насколько такая помощь может предотвратить быстроразвивающийся кризис.

"Потребовались годы, чтобы построить защиту, которая сделала бы их критически важную инфраструктуру менее уязвимой к тем атакам, которые, вероятно, планируют россияне... У них (кибератак - ред.) должны быть последствия независимо от того, связани ли они с вторжением", - сказал сенатор из комитета разведки Марко Рубио.

США уже предоставили Украине 38 млн долларов помощи для киберзащиты после многочисленных атак, связанных с Россией, за последнее десятилетие. ЕС и страны НАТО также оказали помощь.

Кибератака на украинские веб-ресурсы в январе 2022 года была самой масштабной за последние четыре года.

Учитывая внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины, Совбез допустил, что к преступному вмешательству в украинские э-ресурсы причастна Россия. В Кремле в ответ все возразили.

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