По словам Александра Корниенко, часть депутатов приедет на их мероприятие завтра, в субботу.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель этой политсилы Александр Корниенко сообщил, что сегодня в Трускавец на их "Большую фракцию" уже прибыли до 180 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, сколько парламентариев уже приехали.

"Мы всех приглашали. Есть сейчас статистика динамическая. Я думаю, что сейчас уже около 160-180, доезжают".

По словам Корниенко, часть депутатов приедут на их мероприятие завтра, в субботу.

"Я думаю, что наше правило о 70% точно будет выполнено. Я думаю, что за 200 депутатов точно будет", - отметил Корниенко.

В то же время, он не смог ответить, сколько именно депутатов их фракции уже вакцинировано от коронавирусной болезни COVID-19.

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Как сообщал УНИАН, ранее Давид Арахамия рассказал, какую музыку сыграет для своей фракции на гала-концерте в Трускавце.

Напомним, выездное заседание фракции "Слуга народа" проходит 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов, на встрече, среди прочего, будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Автор: Тамара Отовская