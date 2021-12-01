За время существования программы "Велике будівництво", с марта 2020 года, в Украине построили более 13 тыс. км дорог, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующие два года, в рамках программы "Большое строительство" в стране будет построено 15 тысяч километров новых дорог и 810 мостов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время ежегодного послания в зале парламента.

По его словам, за время существования программы в Украине построили более 13 тыс. км дорог.

"Все думали, что хорошие дороги и Украина - это антонимы. Мы доказали, что они стали синонимами. Мы уже построили 13 тысяч километров дорог, но много качественных дорог не бывает. Поэтому цель на два последующих года не уменьшается - это 15 тысяч километров дорог. И ни километром меньше", — подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что в рамках "Большого строительства" в Украине уже построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов, среди которых – легендарный мост в Запорожье, который был недостроем 15 лет.

Читайте такжеУкраина начинает масштабную программу "Большая термомодернизация" - Зеленский"За следующие два года планируем соединить берега по всей Украине еще 810 мостами, среди которых Кременчугский и Ямпольский мосты", — сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство развития общин и территорий заявило, что план по строительству социальной инфраструктуры в рамках программы "Велике будівництво" на 2020 год выполнен на 100%. В 2020 году государство построило 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект.

Справка УНИАН. "Велике будівництво" - программа президента Владимира Зеленского, начатая в марте 2020 года. В ее рамках в стране восстанавливают дороги, а также объекты социальной инфраструктуры.

Напомним, что 1 декабря глава государства выступил с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Ранее Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря с участием "представителей России" попытки государственного переворота в Украине. СБУ сейчас расследует это дело.

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Автор: Герасименко Валентина