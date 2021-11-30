Денис Шмыгаль заявил, что РФ хотела свергнуть прозападное правительство Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Российская Федерация готовила государственный переворот в Украине. Основной целью Москвы было свержения прозападного правительства.

Об этом политик заявил в интервью Reuters.

"У нас есть секретные данные, которые свидетельствуют об особых намерениях (разжечь переворот, - ред.)", - заявил Шмыгаль.

При этом он указал, что за этим безусловно стоит российское государство. По его словам, наращивание войск РФ на границе с Украиной – часть российских усилий, направленных на противодействие вступлению Украины в Европейский союз.

Читайте также"Госпереворот" в Украине: Корниенко рассказал, сколько платят за участие в завтрашних протестах под РадойКроме того, украинский премьер отметил, что разведка Украины зафиксировала "внешние силы", которые пытались разжечь в стране народное восстание и переворот.

"В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша секретная служба проводит специальное расследование", - подытожил Шмыгаль.

"Госпереворот" в Украине - что известно

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Американский президент Джо Байден выразил беспокойство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране госперевороте.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что впоследствии ситуация с госпереворотом станет предметом закрытого заседания Комитета безопасности Верховной Рады Украины.

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Автор: Анастасия Горбачева