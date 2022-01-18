Ранее американская газета написала о планах Кремля эвакуировать из Украины сотрудников своего посольства и консульств.

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на статью американской газеты The New York Times, которая сообщила о планах РФ эвакуировать своих дипломатов из Украины.

В коротком сообщении МИД РФ попыталось опровергнуть эту информацию.

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - пишет "РИА Новости" со ссылкой на информацию российского ведомства.

Других подробностей относительно работы дипучреждений РФ в Украине в МИД не уточнили.

Ранее NYT написала, что из Украины уже якобы эвакуировали членов семей некоторых дипломатов, в ближайшее время этот процесс продолжится. Кроме того, по данным СМИ, оставшимся сотрудникам консульств РФ в Украине приказали готовиться к возвращению на родину.

Угроза вторжения РФ в Украину

После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

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Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытаться провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.