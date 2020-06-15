В рамках ротации послов сейчас ожидается отзыв или назначение почти 30 дипломатов - Кулеба

Глава МИД Украины пытается исправить ситуацию с наличием большого количества вакантных должностей послов за рубежом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что в рамках ротации послов сейчас ожидается отзыв или назначение почти 30 дипломатов.

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Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции «100 дней изменений в МИД: что сделано», отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Кулеба отметил, что за рубежом в разных странах мира работают 82 украинских посла и 7 руководителей представительств при международных организациях.

«Сейчас у нас в работе, то есть на отзыв и на назначение, почти 30 человек. Это значит, что кого-то мы отзываем, кого-то направили на назначение, но назначение посла - это всегда очень длительный процесс, и предусматривает много элементов», - сказал министр.

Кулеба также добавил, что ротация в отношении почти 30 дипломатов находится на разных стадиях назначения или отзыва.

«Но мне тоже не нравится ситуация, когда очень много вакантных должностей послов, поэтому я стараюсь эту ситуацию исправить», - подчеркнул он.

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