Президент назначил нового посла Украины во Франции

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Омельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины во Французской Республике.

Указ главы государства №219/2020 обнародован на сайте президента.

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Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Института Горшенина, аналитического центра, специализирующегося на социологических исследованиях.

Согласно его биографии на сайте института, Омельченко дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Темы, которыми он занимался, в институте - внутренняя политика, выборы и кампании, Донбасс, политика, СМИ, отношения Украина-ЕС.

Олег Шамшур был назначен послом во Франции в 2014 году президентом Петром Порошенко.

Предыдущим указом он уволил Олега Шамшура с должности посла Украины во Франции и с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству.

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