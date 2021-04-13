Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение порядка самоизоляции будет рассмотрен сегодня на внеочередном заседании ВР.

За нарушение порядка самоизоляции, обсервации граждане могут получить от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн штрафа.

Соответствующий законопроект планируют рассмотреть сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады.

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Документом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях положением, согласно которому нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн).

Устанавливается, что дела о таких административных правонарушениях рассматривают исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов; органы Национальной полиции, органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы Государственной пограничной службы Украины (относительно нарушений, выявленных в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины или в контрольных пунктах въезда-выезда).

Также врачи-гигиенисты, врачи-эпидемиологи органов Госсанэпидслужбы вправе от их имени рассматривать дела о таких административных правонарушениях и налагать административные взыскания в пределах территорий и объектов надзора, определенных законодательством.

Эти нововведения относительно рассмотрения дел касаются и нарушений порядка пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, проект закона о внесении изменений в КоАП по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, был зарегистрирован в Верховной Раде под №4540 24 декабря 2020 года.

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Автор: Татьяна Поляковская