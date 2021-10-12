Ллойд Остин сдержит свое обещание и прилетит в Киев, однако подробностей поездки еще нет.

Министр обороны США Ллойд Остин готовится впервые посетить Украину - визит состоится в рамках его предстоящего европейского турне.

Об этом 12 октября заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе", - сказал Кирби.

Читайте такжеМинобороны США обещает не оставлять Украину наедине с российской агрессиейКроме Украины американский министр посетит Грузию и Румынию, а завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.

Когда именно Остин прилетит в Украину, в его министерстве не уточнили, как и вопросы, что он собирается обсудить с руководством нашей страны. С кем у него запланированы встречи - тоже неизвестно.

Напомним, во время сентябрьского рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон он провел переговоры с Ллойдом Остином, который пообещал ему осуществить визит в Украину.

Он станет уже вторым высокопоставленным представителем кабинета Джо Байдена, который посетит Украину - в мае в нашей стране побывал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Автор: Станислав Кожемякин