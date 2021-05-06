Самолет приземлился в Международном аэропорту "Борисполь".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ", - написал он.

Самолет приземлился в Международном аэропорту "Борисполь" 5 мая примерно в 23:40.

Также об этом сообщил корреспондент NBC News Джош Ледерман.

"Государственный секретарь Блинкен только что приземлился в Украине, согласно информации репортера из самолета", - написал Ледерман в Twitter.

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Что известно о приезде Блинкена

Рабочий визит госсекретаря США в Украину состоится 5-6 мая. Блинкен приедет в Киев по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества.

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Автор: Олег Давыгора