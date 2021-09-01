Президент анонсировал визит Остина в Украину.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин намерен осуществить визит в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в Вашингтоне во время презентации Плана трансформации Украины, что Остин пообещал ему приехать в Киев. Видео с мероприятия опубликовал телеканал "Дом".

Президент напомнил, что министерство обороны Украины и США подписали важные документы, которые касаются увеличения военной помощи и сотрудничества во многих направлениях безопасности.

Читайте такжеВизит Зеленского в США: подписаны документы относительно энергетической сферыЗеленский подчеркнул, что ожидает конкретных вещей, когда подписываются рамочные соглашения, и в частности от соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства.

"Я понимаю конкретные вещи. Эта сделка будет расписана по деталям. Мы ожидаем министра Остина в Киеве с его визитом. Он обещал мне, что будет, и будут две команды работать осенью этого года", – заявил президент.

Ранее в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США было заключено рамочное соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США относительно стратегических основ оборонного партнерства.

Соглашение обеспечивает международно-правовую поддержку со стороны США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, совместное противодействие российской агрессии, а также способствует обретению Украиной членства в НАТО.

Автор: Виталий Саенко