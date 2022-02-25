Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня, сказал Подоляк.

Нейтральный статус Украины может обсуждаться во время диалога президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе", - сообщил Подоляк.

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что украинское руководство согласилось на предложение российского президента Владимира Путина о проведении переговоров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам вторгнуться на территорию Украины. До сих пор оккупант пытается прорваться к столице и стратегическим объектам.

После этого Путин предложил Киеву переговоры по поводу гарантий внеблоковости Украины (ее "нейтралитете"). Сам Зеленский, комментируя предложение Москвы, заявил, что готов к переговорам, которые дали бы государству гарантии его безопасности.