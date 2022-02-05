Советник главы Офиса президента Подоляк отметил, что если отдельные СМИ ретранслируют вбросы боевиков или Москвы, то это говорит о их деградации.

После существенного ограничения трансляции в Украине пропагандистских российских телеканалов, блокировки пропагандистских российских и пророссийских медиа крайне странно видеть, что некоторые украинские СМИ берут на себя функцию доставки сообщений в интересах безусловных оккупантов.

Так советник главы Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал УНИАН появление в некоторых СМИ заявления "представителей" ОРДЛО о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Париже обязался рассмотреть их предложения.

"Это говорит не только об очень небрезгливом отношении таких СМИ к источникам сообщений, но и о сильно расшатанных моральных ориентирах", - сказал Подоляк.

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По его словам, "безусловно, нет и не может быть никаких юридически значимых обязательств украинских переговорщиков перед какими-либо представителями оккупационных структур, по очевидной причине - нет таких "представителей" в юридическом смысле".

Он отметил, что Ермак и другие уполномоченные представители Украины в соответствующих переговорных форматах на 100% осознают определенную неоднозначность корпуса Минских документов в том виде, в каком они были согласованы в 2014-2015 годах. В связи с чем неоднократно подчеркивалось, что, принимая рамочный характер Минских документов, украинская сторона настаивает на таких шагах в этих рамках, которые гарантируют Украине честный и длительный мир, а это возможно только при полном уважении к суверенитету Украины.

"В этом контексте отмечаем, что любое распространение в украинских СМИ пропагандистских вбросов от оккупантов, а также игнорирование задекларированных украинской стороной подходов к Минскому процессу является элементом сознательной или несознательной коллаборации с государством-агрессором", - подчеркнул Подоляк.

Подоляк также отметил, что с точки зрения национальных интересов Украины и элементарной порядочности просто нонсенс – делать ньюсмейкерами представителей оккупационных структур.

"Обидно, что некоторые украинские медиа ради хайпа и манипулятивной сенсационности падают на такой уровень, на котором они рассматривают оккупантов и их пропагандистские вбросы как достоверный источник", - сказал он.

Андрей Ермак и все представители Украины исходят из того, что переговоры о мире на Донбассе целесообразно и справедливо вести с российской стороной. "Именно российская сторона, а не какие-либо марионеточные образования, является стороной тяжелого конфликтного диалога. Исходя из этой четкой и понятной позиции, нет и не может быть юридически обязывающих шагов Украины по отношению к оккупационным структурам в Донецке и Луганске", - сказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что переговоры следует вести с теми, кто что-то решает, а не с теми, кто что-то изображает и об этом неоднократно заявлялось украинской стороной и это полностью понимают украинские партнеры.

"Если для отдельных украинских СМИ такие принципиальные позиции и понимание ничего не стоят по сравнению с какими-либо пропагандистскими вбросами с оккупированных территорий или Москвы, то можно разве что констатировать деградацию таких СМИ", - подытожил Подоляк.

Отметим, что сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что "представители" ОРДЛО заявили, что Андрей Ермак в Париже на встрече 26 января на уровне политических советников "нормандской четверки" обязался рассмотреть их предложения.