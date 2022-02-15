В ведомстве отмечают, что правоохранительные органы надеются на активное и эффективное сотрудничество с гражданами Украины.

В Офисе Генерального прокурора могут организовать круглосуточную "горячую линию" для приема доказательств российской агрессии в случае вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Офиса.

"Расследование развязывания и ведения агрессивной войны против Украины и связанных с ней тяжких и особо тяжких преступлений длится уже восемь лет и не прекращается ни на мгновение. За этот период уже выявлено более 31 тысячи таких правонарушений и материалы по четверти из этих преступлений направлены для рассмотрения в суд. Судами уже принято более 4 тысяч приговоров", - сообщают на сайте

В ведомстве подчеркивают, что сейчас органы прокуратуры и другие правоохранительные органы надеются на активное и эффективное сотрудничество с гражданами Украины.

"Все зафиксированные гражданами любые возможные проявления агрессии Российской Федерации – фото-, видео - и другие материалы станут важными доказательствами преступлений против нашего государства и ее граждан", - отметила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зафиксированные проявления, по ее словам, в том числе, будут основой судебных процессов над преступниками как на национальном, так и международном уровне.

"В случае необходимости, в офисе Генпрокурора будет организована круглосуточная "горячая линия", куда каждый 24/7 сможет предоставить такую информацию по телефону, мессенджеру или на электронную почту. Вместе с тем, мы рассчитываем на дипломатический, мирный и переговорный способ урегулирования ситуации", – резюмировала Генпрокурор.

Напомним, ранее в офисе генпрокурора опровергли эвакуацию документов из Киева во Львов. В ведомстве заверили, что все информационные системы органов прокуратуры работают в штатном режиме.

Позже "перевозку" из ОГ в Киеве документов во Львов прокомментировала и Генпрокурор Венедиктова. Она заверила, что правоохранительные органы "всегда готовы к различному развитию событий".

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