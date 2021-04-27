22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск, которые проводили учения в оккупированном Крыму и у границ Украины.

НАТО приветствует снижение напряженности между Россией и Украиной.

Читайте такжеЗеленский поручил подготовить новое заседание СНБООб этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет DW.

По его словам, Североатлантический альянс и дальше будет следить за развитием событий.

"Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил на границе с Украиной", - подчеркнул Столтенберг.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

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Автор: Людмила Жерновская