Альянс и дальше будет следить за развитием событий / фото УНИАН, Михаил Палинчак
НАТО приветствует снижение напряженности между Россией и Украиной.
Читайте такжеЗеленский поручил подготовить новое заседание СНБООб этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет DW.
По его словам, Североатлантический альянс и дальше будет следить за развитием событий.
"Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил на границе с Украиной", - подчеркнул Столтенберг.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.
- США потребовали от России объяснений через стягивание своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.
- 8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
- 22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и у границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".
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