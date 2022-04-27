Россия снова "бросает своих".

Москва отвергла предложение кума Путина, нардепа Виктора Медведчука, который находится сейчас под стражей в Украине, обменять его на украинских военных.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, об этом речь не идет", - ответил Песков.

Ранее Медведчук сам обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обмена его на защитников и жителей Мариуполя, которые сейчас находятся в заблокированном городе и не имеют возможности покинуть зону боевых действий из-за регулярных обстрелов РФ.

Тогда в Кремле ответили, что видео, опубликованное СБУ, видели, но реакцию пока не подготовили.

Позже советник главы ОП Михаил Подоляк, учитывая затянувшееся молчание Москвы по предложению обмена кума Путина, констатировал, что "Медведчук, видимо, не нужен никому".

В то же время российская пропаганда активно раскручивала видео с женой Медведчука, в котором она призвала правительство Британии содействовать освобождению ее мужа в обмен на пленных британских морпехов, которые сейчас находятся в России.

16 апреля суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Политика задержали сотрудники СБУ 12 апреля, когда тот пытался покинуть территорию Украины, переодевшись в форму ВСУ.

Нардеп подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, в начале вторжения РФ он сбежал из-под домашнего ареста.

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