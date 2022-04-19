Российские пропагандисты ранее настаивали на обмене Медведчука на двух задержанных британских военных, воевавших в составе ВСУ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать предложение нардепа Виктора Медведчука к Путину и Зеленскому обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

В комментарии российским СМИ Песков уточнил, что видео СБУ в Москве видели.

"В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука, однако никакой реакции пока нет", - ответил спикер Путина.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Секретарь СНБО Алексей Данилов впоследствии добавил, что такой обмен будет происходить при посредничестве третьей стороны".

Медведчука задержали: что известно

Вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Позже глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Деятельность Медведчука по "угольному делу" правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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