По словам советника главы ОП, пророссийский политик ищет выхода из ситуации.

Пророссийский политик и кум Путина Виктор Медведчук сам предложил обменять себя на жителей и защитников осажденного Мариуполя. Однако он понял, что не нужен никому.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "НВ".

По словам Подоляка, Украина готова обменять Медведчука, которого подозревают в госизмене, на определенное количество наших военнопленных. В этом заинтересован и сам Медведчук, который активно ищет выход из этой ситуации, потому что понял, что просто менять его никто не будет.

"У него будут большие проблемы, потому что ему придется давать показания, что он делал с 2014 года в Украине; почему его деятельность привела к столь масштабному вмешательству Российской Федерации на нашу территорию. Это была его инициатива: предложить себя в обмен на жителей и защитников Мариуполя", - рассказал Подоляк.

Обмен является едва ли не единственной формулой для спасения жителей и защитников Мариуполя, поскольку РФ устраивает там ковровые бомбардировки, применяет крылатые ракеты и артиллерию.

"Но, как мы видим, реакция с российской стороны была ожидаема: они игнорируют этого субъекта, который, как я понимаю, развел их на большие деньги и при этом постоянно врал", – уточнил Подоляк.

Советник Ермака добавил, что Медведчук активно дает показания, потому что очень хочет жить.

Он также добавил, что Медведчук уже дает показания и делает это "очень интенсивно", потому что хочет выжить.

"Это очень трусливый человек, который боится всего. Вот мы сегодня видим человека, который очень и очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине", – подытожил Подоляк.

Медведчука задержали: что известно

Вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Позже глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

Позже суд во Львове отправил Медведчука под стражу.

Вас также могут заинтересовать новости: