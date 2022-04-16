Суд изменил меру пресечения куму Путина.

Нардепу Виктору Медведчуку изменили меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Лычаковского райсуда Львова.

"Сегодня следователь судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований, которое согласовано Генеральным прокурором, и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении суда.

Решение было принято с учетом побега Медведчука из-под домашнего ареста 26 февраля и объявления 2 марта подозреваемого в международный розыск.

Судебное заседание проходило в режиме видеоконференции.

На указанное определение суда подозреваемый и защитник вправе подать апелляционную жалобу.

Как известно, народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, сбежал из-под домашнего ареста.18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании Медведчуку меры пресечения в его отсутствие.

12 апреля в результате спецоперации, проведенной Службой безопасности Украины был задержан.

13 апреля Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных россией украинских военных.

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