Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет выполнения своих требований.

Российская Федерация согласилась продлить "зерновое соглашение" на два месяца. В Кремле такое решение назвали "жестом доброй воли".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление сделки по экспорту украинского зерна на 60 дней было "жестом доброй воли" со стороны России, потому что ее условия до сих пор не выполнены.

"Сделка не может стоять на одной ноге… Конечно, условия продления относительны. Но это своего рода жест доброй воли со стороны России", - цитирует CNN ответ Пескова на вопрос, почему соглашение не продлили на 120 дней.

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По его словам, Москва пошла на этот шаг "в надежде, что по прошествии столь длительного времени условия и обязательства, которые были взяты на себя сторонами, будут выполнены".

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Россия и ООН договорились о продлении зерновой сделки на два месяца после переговоров в Женеве. Он добавил, что условием было выполнение всех данных России обещаний, включая обязательство по снятию санкций, прямых и косвенных, в отношении поставок сельхозпродукции на международные мировые рынки.

Стоит отметить, что заявление Кремля о продлении "зерновой сделки" на 60 дней еще не подтвердили другие участники соглашения.

Зерновая сделка - что известно

В июле 2022 года Россия и Украина посредничестве ООН и Турции договорились о беспрепятственном экспорте зерна из портов Одесской области.

При этом Москва настояла на досмотре судов-зерновозов, якобы опасаясь поставок оружия для ВСУ. В результате досмотр Россия использовала, чтобы саботировать соглашение и блокировать работу зернового коридора.

18 марта 2023 года действие зерновой сделки истекает. Сделка будет автоматически аннудирована, если стороны не продлят ее. ООН и Турция призвали Россю дать свое согласие.

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