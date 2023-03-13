Россия согласна продлить "зерновую сделку", срок действия которой истекает 18 марта, но только на 60 дней. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в комментарии российским журналистам.
"Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, "размораживание" финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса", – заявил Вершинин.
Зерновая сделка – последние новости
В июле при посредничестве ООН и Турции была достигнута договоренность о беспрепятственном экспорте украинского зерна из портов Одесской области. Сделка предусматривала в частности снятие некоторых ограничений на российский сельскохозяйственный экспорт.
Одним из условий работы зернового коридора был обязательный досмотр судов-зерновозов. На этом настаивала российская сторона, якобы опасаясь поставки Украине оружия этими судами. Но на деле досмотр понадобился России только для того, чтобы его саботировать и тем самым блокировать работу зернового коридора.
18 марта срок действия зерновой сделки истекает. Если все стороны не дадут согласие на продление его работы, сделка будет автоматически аннулирована. ООН и Турция призвали РФ дать согласие на продление сделки.