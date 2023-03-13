Страна-агрессор озвучила свои требования к тому, чтобы украинское зерно попало на мировой рынок.

Россия согласна продлить "зерновую сделку", срок действия которой истекает 18 марта, но только на 60 дней. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в комментарии российским журналистам.

"Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, "размораживание" финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса", – заявил Вершинин.

Зерновая сделка – последние новости

В июле при посредничестве ООН и Турции была достигнута договоренность о беспрепятственном экспорте украинского зерна из портов Одесской области. Сделка предусматривала в частности снятие некоторых ограничений на российский сельскохозяйственный экспорт.

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Одним из условий работы зернового коридора был обязательный досмотр судов-зерновозов. На этом настаивала российская сторона, якобы опасаясь поставки Украине оружия этими судами. Но на деле досмотр понадобился России только для того, чтобы его саботировать и тем самым блокировать работу зернового коридора.

18 марта срок действия зерновой сделки истекает. Если все стороны не дадут согласие на продление его работы, сделка будет автоматически аннулирована. ООН и Турция призвали РФ дать согласие на продление сделки.

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