Количество кораблей, которые были загружены на прошлой неделе, составило 22 единицы.

С 13 по 19 февраля через морские порты Одесской области было экспортировано 760,2 тыс. тонн агропромышленной продукции, что на 33% меньше отгрузок по этому каналу неделей ранее.

Как сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), количество кораблей, которые были загружены за эту неделю, составило 22 единицы, что на четыре судна меньше, чем на предыдущей неделе.

По подсчетам УКАБ, наибольшие объемы экспорта в течение 29-й недели работы "зернового коридора" составили: кукуруза (52% экспорта за этот период); пшеница (25%); жмых подсолнечный (9%).

Видео дня

Украинская продукция направилась в страны Азии (Китай, Турция, Бангладеш и другие), Европы (Нидерланды, Великобритания, Испания и другие) и Африки (Египет, Тунис, Кения и другие).

"Торможение работы "зернового коридора" российской стороной продолжается, что не позволяет этому каналу экспорта работать полноценно и образует очереди из судов. Однако уже на повестке дня стоит вопрос продолжения его работы. Переговоры по этому поводу начнутся ориентировочно через неделю", – сообщили в ассоциации.

Экспорт зерна во время войны

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

В январе 2023 года саботаж РФ привел к значительному сокращению экспорта зерна из Украины.

26 января в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что суточное количество выходов загруженных судов по "зерновому коридору" из украинских портов упало до антирекордного показателя.

21 февраля 2023 года стало известно о том, что Украина привлечет к "зерновому соглашению" Николаевский порт.

22 февраля 2023 года стало известно о том, что Украина инициирует рассмотрение с Турцией и ООН вопроса о продлении зернового соглашения минимум на один год.

Вас также могут заинтересовать новости: