Москва уже дала понять, что согласится на продление только в том случае, если будут сняты ограничения, затрагивающие ее собственный экспорт.

Министр обороны Турции Хулуси Акар считает, что "зерновая сделка", гарантирующая безопасный экспорт зерна из Украины через Черное море, будет продлена 18 марта, пишет The Guardian.

Ранее Турция заявляла, что усердно работает над продлением сделки.

"В отдельных переговорах с российской и украинской сторонами мы увидели, что обе стороны подходят к этому позитивно. Мы считаем, что все закончится положительно. Мы считаем, что сделка будет продлена 18 марта", - сказал Акар в интервью журналистам.

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Вместе с тем в МИД России утверждают, что еще не принимали участия в переговорах о продлении сделки по зерну.

"Переговоров на эту тему, тем более с участием российских представителей, не было", - заявила пресс-секретарь министерства Мария Захарова.

По ее словам, следующий раунд переговоров о продлении соглашения состоится 13 марта в Женеве между российской делегацией и главой торгового ведомства ООН Ребекой Гринспан.

Зерновая сделка – что известно

Срок сделки по экспорту украинского зерна через Черное море истекает 18 марта, но ООН и Украина надеятся, что соглашение будет продлено на 120 дней.

Однако Москва уже дала понять, что согласится на продление только в том случае, если будут сняты ограничения, затрагивающие ее собственный экспорт.

Согласно условиям сделки, подписанной между Украиной, ООН, Турцией и Россией в июле 2022 года, экспорт зерна осуществляется из трех украинских портов в сопровождении конвоев, а турецкий флот инспектирует пустые суда, прибывающие в украинские порты.

Вместе с тем РФ неоднократно нарушала безопасность "зернового коридора" и даже обстреляла в первые дни участвующие в соглашении порты.

Договоренности были на грани срыва после взрывов в Севастопольской бухте, когда неизвестные БПЛА атаковали боевые корабли РФ, регулярно атаковавшие материковую Украину.

Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский отметил, что желал бы "бессрочного" действия сделки.

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