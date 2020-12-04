3 декабря в Кременной Луганской области с грубым нарушением закона прошла первая сессия новоизбранных депутатов городского совета.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает адвокат Игорь Слесарев. По его словам, городской голова Владимир Струк, скандально известный луганский сепаратист, вопреки требованиям закона, превысил свои полномочия и провел первую сессию без большинства депутатов.

Читайте такжеОдиозный Каськив прошел в облсовет Закарпатья

«Для открытия сессии необходимо присутствие минимум 14 депутатов из 26 (городской голова не учитывается) - ч.12 ст.46 Закону Украины "О местном самоуправлении в Украине". На заседание пришли 13 депутатов, а значит, согласно ч.12 ст.46 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" сессия считается не полномочной», - пояснил Слесарев.

Кроме этого, с нарушением антикорупционного законодательства депутаты избрали секретаря городского совета, председателей постоянных комиссий (депутаты голосовали сами за себя, т.е. при наличии конфликта интересов - ред.), избрали заместителей городского головы. Эти незаконные действия приведут к крупным убыткам громады, - уверен Слесарев.

«Юридически сессия недействительная, и не может порождать юридических последствий, но Струк, превысив свои полномочия, своими распоряжениями придал вид законности данным решениям с одной задачей, захватить власть в свои руки, вопреки результатам волеизьявления жителей громады», - написал юрист.

Он также добавил, что беспредел в Кременском городском совете напоминает аналогичную ситуацию в Сеевродонецке, где первый день работы новой сессии также начался с нарушения закона.

«Как и происходило на протяжении последних лет в г. Северодонецке, с первого дня власть не легитимная, и на ее содержание с бюджета громады, т.е. с кармана налогоплательщиков, ежемесячно будут тратиться сотни тысяч гривен», - подчеркнул адвокат.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН