Это не первая победа сепаратистов на местных выборах.

Бывший «регионал» Владимир Струк, которого обвиняли в пособничестве боевикам на Востоке, стал мэром города Кременная в Луганской области.

Об этом свидетельствуют результаты голосования на местных выборах 25 октября, опубликованные ЦИК.

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Согласно данным, за Струка проголосовали 3466 местных жителей (или 51,68% всех избирателей). Баллотировался он в мэры от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Что известно о Струке

На парламентских выборах 2012 года он получил депутатский мандат от «Партии регионов». Во время событий на Майдане в 2014 году был одним из организаторов «Антимайдана». В мае того же года организовал и финансировал отряд боевиков «ЛНР».

После оккупации Крыма возил детей с целью личной политической агитации на полуостров, а также выступал в захваченных боевиками государственных учреждениях.

"Я верю, что однажды мы пройдем по другим городам и скажем: ни фашизма, ни национализма!", – говорил Струк в одном из видео. Уже в другом он отрицал присутствие россиян: «Там со всеми надо говорить. Здесь наши ребята, нет россиян. Я их не видел».

Луганская областная прокуратура в том же году начала уголовное производство против Струка по статье о признаках призывов к нарушению территориальной целостности Украины.

Это не первая победа сепаратистов на местных выборах. 3 ноября стало известно, что в горсовет Славянска попала известная любительница Путина Неля Штепа, а ее депутаты забрали более 30 мест в мэрии.

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Автор: Яна Ставская