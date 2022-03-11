Повреждены полностью 60-квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично, предварительно жертв в результате авиаудара нет.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по пгт. Барышевка Киевской области.

Об этом сообщил председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

"По Барышевке осуществлен ракетный удар. По предварительной информации, ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду", - отметил он.

По словам Кулебы, полностью поврежден 60-квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. Предварительно жертв в результате авиаудара нет.

Информация уточняется.

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