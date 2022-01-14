Сейчас идет расследование кибератаки.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины пока что не имеют доказательств причастности Российской Федерации к хакерской атаки на украинские правительственные интернет-ресурсы, которая состоялась в ночь с 13 на 14 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора.

"Я никого не обвинял и ни разу не назвал страну, которую вы упомянули. Почему? Потому что любые данные, которые могут свидетельствовать о причастности той или иной стороны к совершению кибератак, так называемый attribution может быть сделан после полномасштабного расследования инцидента. Как только у нас будут неопровержимые цифровые доказательства и понимание того, что произошло, мы будем готовы выйти с соответствующим заявлением. Пока расследование продолжается, поэтому никаких конкретных обвинений на текущий момент я и мои коллеги предъявить не можем", - сказал он.

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При этом Жора отметил, что первые сообщения об осуществлении атаки были размещены на информационных ресурсах "соседней страны".

Также он напомнил, что во время кибератаки на систему "Выборы" в 2014 году информацию о случившемся опубликовали только на российских ресурсах.

"Те данные, которые сопровождали расследование других существенных инцидентов, косвенно указывают на то, что эти атаки происходят со стороны Российской Федерации", - добавил он.

Кибератака на правительственные веб-ресурсы в Украине: что известно

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже возобновлена.

В общей сложности хакеры атаковали около 70 сайтов.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после хакерской атаки.

27 июня 2017 года была осуществлена кибератака на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического, транспортного секторов, а также частные предприятия с помощью вируса Petya.A, блокировавшего работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифровал данные на компьютере и потребовал деньги.

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