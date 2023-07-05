Переговоры по созданию самого трибунала пока продолжаются.

Начало работы Международного центра по расследованию вторжения России в Украину является первым шагом к привлечению российского руководства к ответственности, а также четким сигналом, что соответствующий международный трибунал по преследованию российского руководства будет создан.

Именно этот центр и будет ответственен за сбор данных, которые будут основой для официального обвинения преступников, о чем в интервью ТСН отметил генеральный прокурор Андрей Костин.

"Это первый шаг в том, чтобы привлечь высшее политическое и военное руководство России к уголовной ответственности на международном уровне... Это сигнал на международном уровне, что трибунал по преследованию за преступление агрессии непременно будет создан. Иначе наши партнеры не помогали бы в создании этого первого шага", - отметил он.

По его словам, главной целью работы этого центра должна стать подготовка проекта обвинительного акта со всеми доказательствами, который будет основой будущего трибунала.

"Ни один уголовный суд не имеет юрисдикции по расследованию преступлений агрессии именно в ситуации российской агрессии против Украины, именно поэтому мы создали этот дополнительный комплиментарный инструмент. Это будут украинские прокуроры и прокуроры из других стран, которые будут совместно нарабатывать, фактически строить это дело, дело о преступлении агрессии против высшего военного и политического руководства РФ", - добавил он.

Также генпрокурор отметил, что международное право предоставляет широкие возможности, поэтому важно, что те, кто присоединятся к Украине в том, чтобы реально наказать Путина и его окружение, были реально к этому готовы.

"Никто не может сказать, что кто-то пугается наказать Путина за преступление агрессии. Даже, если есть такие мнения, то этого никто не признает. Мы понимаем, что не может быть для Путина шанса, что он не будет наказан. Все наши партнеры, весь цивилизованный мир, все знают, что преступление агрессии было совершено, все знают, кто должен быть преследуем за это преступление. Вопрос только в политической воле", - сказал он.

Относительно создания самого трибунала Костин отметил, что "эти переговоры еще продолжаются".

Суд над российской властью за преступление агрессии

Как сообщал УНИАН, 3 июля в Гааге открыли Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA). Это - уникальный судебный центр, интегрированный в Евроюст для содействия национальным расследованиям преступления агрессии, связанного с войной в Украине.

Благодаря центру независимые прокуроры из разных стран смогут ежедневно сотрудничать в едином месте, быстро и эффективно обмениваться доказательствами и согласовывать совместную стратегию расследования и обвинения. На постоянной основе там будут работать 20 прокуроров.

По словам судьи Народного суда в Гааге Стивена Рэпа, для создания трибунала над Путиным необходимо успешное голосование в Генеральной Ассамблее ООН - за решение должны проголосовать не только представители стран ЕС, но и других 90 государств.

Вас также могут заинтересовать новости: