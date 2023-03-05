Трибунал сможет вынести приговор в течение недель, отметил судья Народного суда в Гааге.

Для создания трибунала над президентом РФ Владимиром Путиным необходимо успешное голосование в Генеральной ассамблее ООН - за решение должны проголосовать не только представители стран ЕС, но и других 90 государств.

Об этом судья Народного суда в Гааге Стивен Рэп заявил в интервью в эфире информационного телемарафона. "Украина не может судить Путина. Герасимова (начальник Генштаба армии РФ - Ред.) - да, можно даже Шойгу (глава Минобороны РФ Сергей Шойгу - Ред.), но не главу государства или премьер-министра. И поэтому нужен международный суд. Все, что для этого нужно, - это голосование в Генеральной ассамблее ООН", - сказал он.

По словам судьи, Россия в Совете безопасности ООН может заветировать создание такого трибунала, но она не может помешать созданию суда, потому что не имеет права вето в Генассамблее. Создать трибунал можно за пределами Совбеза. Главное заручиться поддержкой не только европейских стран, но и других: необходимо минимум 90 голосов представителей стран, не являющихся членами ЕС.

Видео дня

"Сможет ли такой трибунал после создания сразу взять Путина под стражу? Ответ - нет. Но наличие обвинений сделает его международным изгоем... Мы можем увидеть смену режима в России, когда к власти придут другие люди. Они могут быть неидеальными, но они могут увидеть, что Путин допустил ошибку и отправить его в суд. Это вполне возможный процесс", - добавил Рэп.

Он подчеркнул, что, в случае создания такого суда, у представителей Путина не будет контраргументов против обвинений, и трибунал сможет вынести приговор в течение недель, а не лет, как это было на судебных процессах над другими военными преступниками.

Создание спецтрибунала для представителей власти РФ - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 19 января Европарламент одобрил резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности, для Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию с призывом к созданию спецтрибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. В документе предлагается, чтобы местом проведения трибунала стала Гаага.

26 января в Праге с участием представителя 21 государства состоялось учредительное заседание коалиции по созданию спецтрибунала, организованное МИД Украины.

22 февраля МИД собрал 45 государств на мероприятие высокого уровня ООН, посвященное нарушениям прав человека во время российской агрессии, одной из ключевых тем которого стало создание спецтрибунала.

10 февраля в Офисе президента Украины рассказали о двух приемлемых способах создания трибунала против российского руководства. Первый - создание трибунала на основе соглашения Украины с ООН с принятием соответствующей резолюции Генассамблеи. Второй - формирование трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира.

Вас также могут заинтересовать новости: