Европа хочет контакта украинской и российской администраций, говорит президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжаются переговоры о встрече с представителями российской власти.

Об этом он сообщил во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

Глава государства отметил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак проводит непростые переговоры с российской стороной.

Читайте такжеЗеленский заявил, что эскалация со стороны России может произойти каждый день"Я ежедневно разговариваю с лидерами разными. Вчера были Шарль Мишель, Ангела Меркель. Они очень хотят, чтобы мы вместе с ними начали общаться с Российской Федерацией. Обязательно будет звонок. Они хотят контакт нашей администрации и администрации России. Думаю, в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", — сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 ноября, происходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Мероприятие началось в 12:00 и продлится три часа. Он посвящен экватору каденции Зеленского.

Мероприятие анонсировали только вчера. Приглашены представители 30 украинских и международных изданий.

Во время марафона Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Пресс-марафон Зеленского: что нужно знать:

Автор: Марта Гичко