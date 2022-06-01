Поставка планируется до конца июня.

Германия намерена поставить Украине четыре установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) из запасов бундесвера.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на правительственные источники.

Поставка планируется до конца июня. Сообщается, что эта инициатива согласована с представителями США, которые займутся обучением украинских военных. Источники в правительстве не назвали конкретную модель РСЗО, но вероятно, это будут модернизированные американские системы MARS II.

"До сих пор мы поставили более 15 миллионов патронов, 100 тысяч ручных гранат, более 5 тысяч противотанковых мин", - сказал канцлер, выступая в бундестаге.

Кроме того, Шольц заявил, что правительство страны приняло решение передать Украине системы ПВО IRIS-T - наиболее современное вооружение такого класса, имеющееся у Германии.

Также Шольц упомянул о намерении страны поставить Украине РЛС контрбатарейной борьбы.

По словам канцлера, одновременно Германия проводит соответствующие обмены оружием с другими странами ЕС - они поставляют Украине оружие старого образца, а Германия предоставляет этим государствам замену.

"Вместе с Данией по желанию Украины мы поставили 54 модернизированных бронированных транспортеров. В ходе первого обмена с нашими чешскими друзьями Украина получит вначале 20 танков Т-72. Мы обеспечим Чехии замену", - рассказал канцлер.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине все же планируют поставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами. Речь идет о системах противовоздушной обороны.

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