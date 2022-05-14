Украина должна выиграть войну с Российской Федерацией, добившись сохранения своих границ хотя бы в пределах января 2022 года.
Если РФ признает украинские границы, согласится на предложения Киева, возьмет ответственность за совершенные военные преступления и выплатит репарации, тогда с Москвой можно будет снова сесть за стол переговоров, рассказал член внешнеполитического комитета Бундестага, полковник в отставке Родерих Кизеветтер в интервью DW.
"…Украина должна эту войну выиграть, добившись ухода российских солдат с ее территории и сохранения страны по меньшей мере в границах января этого года…", - заявил собеседник.
По его словам, Киев сам предложил временно отказаться от Крыма, от районов в Донецкой и Луганской областях в границах января этого года.
"…Украина выразила готовность отказаться от вступления в НАТО и взять курс на нейтральный статус. Она хочет стать членом ЕС как Швеция, Финляндия и Австрия…", - подчеркнул политик.
Напомним, российские войска вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля. Власти РФ назвали войну против украинской стороны спецоперацией, в частности, для "денацификации" наших земляков.
Сначала оккупанты бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирных жителей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Херсоне, Николаеве, Одессе и Мариуполе.
Родерих Кизеветтер считает, что причина начала войны Россией против Украины - страх российского президента Владимира Путина перед движениями за свободу и демократию.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Немецкий депутат указал на "прокол" Путина насчет Украины
- Фейгин назвал условие неизбежного распада России
- Война в Украине: военный эксперт рассказал о губительном решении Путина