Там объяснили задержку тем, что вооружение будет поставлять компания-производитель, а не Бундесвер со своих складов.

Поставка Украине немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM будет длиться месяцами.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления в Бундестаге, сообщает Welt.

Отвечая на вопрос о передаче Украине систем ПВО IRIS-T SLM, ранее подтвержденных канцлером Олафом Шольцом, Бербок отметила: "Да, на это уйдут месяцы".

Она объяснила задержку тем, что вооружение будет поставляться компанией-производителем Diehl напрямую Украине, а не со складов Бундесвера.

Кроме этого, глава МИД Германии подчеркнула, что Берлин должен готовиться к долгосрочной поддержке Украины, поскольку, по ее словам, президент России Владимир Путин сменил стратегию и теперь вместо "скорой победы" делает ставку на депопуляцию Донбасса и уничтожение там цивилизации.

Что такое система IRIS-T

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоту до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Как сообщал УНАН, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM и современный радар, который будет проявлять вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию. При эом Шольц уточнил, что Германия уже доставила Украине противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, более 15 млн патронов, 100 тыс. ручных гранат и 5 тыс. противотанковых мин.

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