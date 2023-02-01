В этот день в рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел, СБУ обещает информировать о результатах.

Руководитель СБУ Василий Малюк прокомментировал ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сегодня.

По его словам, произошла "отработка лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в различных сферах: предателей Украины и агентов российских спецслужб; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, которые подрывают экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса".

Он подчеркнул, что сегодня в рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручения подозрений фигурантам дел.

Видео дня

"Мы выполняем задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому - массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", - отметил Малюк.

Он добавил, что это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит СБУ. Малюк отметил, что СБУ информирует общество о результатах сегодняшних мероприятий и, несмотря на большой объем материалов, продолжит это делать и в ближайшие дни.

Работа СБУ

1 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил следственные действия в ряде госструктур и у отдельных известных лиц.

По его словам, сегодня проовдяться обыски в налоговой; вручения сообщений о подозрении чиновникам Министерства обороны; обыски и целая серия негласных следственных действий.

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